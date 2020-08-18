«Тушили четыре часа»: Стали известны подробности пожара на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде

Стали известны подробности пожара на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне вся Нижегородская область следила за тушением крупного пожара на складе лакокрасочных материалов в переулке Спортсменском в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Напомним, сообщение о возгорании поступило около 16:00 17 августа. К месту происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

В тушении были задействованы 106 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Полностью ликвидировать пожар удалось только в восемь часов вечера, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В общей сложности, тушили около четырех часов. В работах были задействованы 106 человек и 37 единиц техники. К месту пожара также был пригнан пожарный поезд, однако его участие в тушении склада не потребовалось. Он применялся только для тушения локальных возгораний вдоль железнодорожных путей, в том числе горящей травы и придорожного мусора.

Клубы дыма были видны издалека. ФОТО: Евгений Куренков

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Учитывая клубы дыма, распространяющиеся на все прилегающие улицы, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сразу взяли пробы воздуха в районе пожара.

- Накануне мы просили жителей не открывать окна и без лишней необходимости не выходить из дома, - напомнили в управлении Роспотребнадзора. – Однако никаких превышений предельно допустимых концентраций в воздухе нет. Все показатели в норме.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. На месте работают следственные органы. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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