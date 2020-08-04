Резкое падение заболеваемости: 109 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 4 августа 2020 года, уровень заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области продолжает снижаться. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 109 новых случаев заражения. Для сравнения, накануне было выявлено 139 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составляет 24 345 человек.

- В больницах сейчас находятся около 1 тысячи человек, - прокомментировали в региональном оперативном штабе. - Около 2,6 тысяч человек остаются на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще 256 человек содержатся в обсерваторах.

Между тем, в регионе продолжает расти число выздоровевших после коронавируса — сейчас их насчитывается 20 409 человек. Другими словами, почти 84% всех зараженных коронавирусом нижегородцев, уже выздоровели. За последние сутки из больниц были выписаны еще 303 человека. Нижегородская область входит в ТОП-5 регионов страны по числу выздоровевших.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, в регионе сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. На сегодняшний день анализы на коронавирус сдали 601 591 человек. За последние сутки тесты сдали 4 748 человек.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Однако уже на этой неделе губернатор Глеб Никитин планирует перейти на второй этап. После этого в городе должны начать работу салоны красоты, учреждения дополнительного образования и маникюрные салоны.

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