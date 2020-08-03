Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 августа 2020 года: Какие районы лидируют по количеству заболевших

Уровень заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается - за последние сутки на территории региона было выявлено 139 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных Covid-19 в регионе достигло 24 236 человек. Почти половина из них - 11 829 человек - проживают на территории самого Нижнего Новгорода, а оставшиеся 12 407 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области.

- За последние сутки в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода не было выявлено новых случаев заражения, - рассказали в региональном оперативном штабе. - Также новые случаи не были зафиксированы в 41 районе Нижегородской области.

Что касается распространения коронавируса по районам Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему остается Дзержинск (2 091 зараженный). На втором месте находится Павловский район (1 285 зараженный) и замыкает тройку лидеров Бор (891 зараженный).

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 2750

Ленинский – 1940

Канавинский – 1699

Сормовский – 1315

Советский – 1236

Московский – 1209

Нижегородский – 964

Приокский – 716