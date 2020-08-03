2020-08-03T17:14:42+03:00
Общество

Стали известны сроки перехода на второй этап снятия ограничений по коронавирусу в Нижегородской области

Рассказываем, какие послабления ожидают нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стали известны сроки перехода на второй этап снятия ограничений по коронавирусу в Нижегородской области.Стали известны сроки перехода на второй этап снятия ограничений по коронавирусу в Нижегородской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вот уже несколько месяцев Нижегородская область живет в ожидании перехода на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. На днях глава региона Глеб Никитин обнадежил нижегородцев, что заветное счастье близко - якобы регион подошел вплотную к переходу на второй этап. Сделать это позволяет и коэффициент распространения инфекции, и объемы тестирования, и процент свободных коек в нижегородских больницах. И вот сегодня были названы более конкретные сроки перехода.

- Сейчас согласовываю сроки с Роспотребнадзором. Если не будет форс-мажора, то на этой неделе перейдем, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

По словам губернатора Нижегородской области, на втором этапе снятия ограничений нижегородцев ожидают те самые послабления, которых они так давно ждали и о которых спрашивали в соцсетях.

- Перечень снимаемых ограничений общедоступен, - рассказал Глеб Никитин. - Откроются парикмахерские, маникюрные салоны, магазины без видеоаналитики. Кроме того, с меньшими ограничениями начнут работать учреждения дополнительного образования.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области сейчас составляет 24 236 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 139 новых случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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