2020-08-04T00:01:24+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 августа 2020 года: известны сроки перехода на второй этап снятия ограничений, обнаружен очаг COVID на круизном теплоходе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 4 августа
Елена ЛАЗАРЕВА
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Количество зараженных продолжает снижатьсяКоличество зараженных продолжает снижатьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным на 01.00 4 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 236 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 139 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. По количеству новых случаев Нижегородская область опустилась на седьмое место в стране. 72 нижегородца выздоровели за минувшие сутки, трое, к сожалению, скончались. Таким образом, количество смертей увеличилось до 393, а количество выздоровевших – до 20096 человек.

За минувшие сутки еще три человека скончались от коронавируса. Яндекс

За минувшие сутки еще три человека скончались от коронавируса. Яндекс

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на этой неделе возможен переход ко второму этапу снятия ограничений – «если не будет форс-мажора».

По словам губернатора Нижегородской области, на втором этапе откроются парикмахерские, маникюрные салоны, магазины без видеоаналитики. Кроме того, с меньшими ограничениями начнут работать учреждения дополнительного образования.

В понедельник, 3 августа, стало известно об обнаружении очага заболевания на нижегородском круизном теплоходе. По информации Нижегородской транспортной прокуратуры, признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у 9 членов экипажа из 101, трое госпитализированы, остальные находятся в изоляции. Пассажиры получили предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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