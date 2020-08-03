2020-08-03T19:17:28+03:00
Общество

Очаг коронавируса обнаружен на нижегородском круизном теплоходе

Признаки заболевания появились у 9 членов команды из 101
Елена ЛАЗАРЕВА
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Признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у 9 членов команды из 101.Признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у 9 членов команды из 101.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Управление Роспотребнадзора локализовало очаг заболеваемости коронавирусом на теплоходе «Александр Суворов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника, в Роспотребнадзор поступила информация о том, что среди персонала теплохода «Александр Невский» замечены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области незамедлительно начало противоэпидемиогические мероприятия, сообщается в пресс-релизе. Так, заболевших сотрудников изолировали, пассажиры при выходе на берег получили предписание об изоляции на 14 дней.

Сотрудники с положительным анализом на новую короновирусную инфекцию изолированы, пассажирам теплохода при выходе на берег вручены постановления главного государственного врача по Нижегородской области об изоляции на 14 дней.

В настоящее время теплоход проходит санобработку, пробы с объектов внешней среды дали отрицательный результат. Пассажиры и персонал с признаками ОРВИ проходят обследование на COVID, право на плавание у теплохода изъято.

По сообщению Нижегородской транспортной прокуратуры, компетентные органы проводят проверку по данному факту. По информации пресс-службы ведомства, теплоход принадлежит оператору речных круизов «ВодоходЪ», на его борту находились нижегородцы и жители Татарстана, признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у 9 членов команды из 101, трое сотрудников госпитализированы, остальные находятся в изоляции.

По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на защиту нарушенных прав пассажиров теплохода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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