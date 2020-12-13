"Меня замуж позвали": Ирина Пегова примерила свадебный наряд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородская актриса Ирина Пегова предстала перед публикой в новом наряде, в котором сложно не принять её за настоящую невесту. "Меня позвали замуж" — говорит она в одном из видео в своём Instagram-профиле, чем может здорово удивить тех, кто отвлёкся от последних событий жизни известной артистки.

Если так и случилось, то мы напомним, что с августа этого года Ирина Пегова участвует в юбилейном десятом сезоне популярного шоу Первого канала "Ледниковый период". Её партнёром по льду стал олимпийский чемпион Алексей Тихонов, а соучастниками — другие медийные личности.

Партнёром Ирины по льду стал олимпийский чемпион Алексей Тихонов. ФОТО: @figurist_store

А свадебный наряд — платье и пышную фату — Ирина примерила для очередного образа, который ей предстояло сыграть на льду в 11 выпуске шоу. Далее — только финал.

— Скоро финал! Пары идут очень близко друг к другу, высока цена каждой ошибки, — пишет на этот счёт Instagram-аккаунт @figurist_store под публикацией с кадрами выступления, где фото Ирины и Алексея первые в подборке.

Далее — только финал. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит ли говорить, что Ирина выглядела неотразимо, впрочем как всегда. Немного укороченный свадебный наряд сделал из неё настоящую невесту, что поверить в реальность происходящего на видео с ней совсем не трудно. Пышная фата и такая же пышная причёска, обаятельная улыбка и очень решительный взгляд — всё это Ирина, готовая выйти на лёд.

Ирина Пегова участвует в юбилейном десятом сезоне шоу Первого канала "Ледниковый период". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И мы желаем ей и Алексею Тихонову столь же эффектной победы в финале!

А также напомним, что недавно "Комсомолка" рассказывала, как Ирина Пегова впечатлила своих подписчиков новым стилем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!