«Аж волосы встали дыбом»: Ирина Пегова показалась подписчикам в необычном образе

Актриса получила множество комплиментов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нижегородская актриса Ирина Пегова не перестает удивлять своих подписчиков. То покоряет ледовую арену, то стихи пишет, а теперь вот предстала в необычном сказочном образе. Фото артистка выложила в своем Instagram и в очередной раз восхитила поклонников.

В комментарии к снимку Ирина выразила слова благодарности в адрес команды, которая работала над ее образом: стилисту, визажисту, парикмахеру, фотографу и так далее.

«Как же я люблю талантливых людей! – написала актриса. - Иногда аж волосы дыбом становятся ! Обожаю эта команду! Вы творческие единицы, которые откликаются на любую мою дурку! Ваша фантазия не знает границ! А вместе мы пуля!»

Волосы на фото у нее и правда дыбом: фотограф использовал эффект, когда копна волос вздымается над головой. Ирина в изумрудном платье и малиновых колготках сидит на столе, закинув ногу на ногу.

Подписчикам необычный стиль актрисы пришелся по вкусу, и она получила множество комплиментов.

«Ну и красотка эта Пегова! Ну во всём просто!!! Очень необычный образ!», - написала одна из поклонниц ее таланта.

«Как необыкновенно! Очень интересный образ!», - согласились многие другие подписчики.

Напомним, Ирина Пегова стала участницей юбилейного, десятого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером по льду стал олимпийский чемпион Алексей Тихонов.