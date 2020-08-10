«Кульбиты делать пока не умею, но обещают научить!»: Ирина Пегова станет участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» Фото: СОЦСЕТИ

Легендарное шоу «Ледниковый период» возвращается на экраны телезрителей, и в новом сезоне одной из участниц, судя по всему, станет актриса Ирина Пегова. Звезда выложила в своем Instagram фото с коньками и интригующей подписью: «Ну наконец-то... настоящая приятная новость... догадываетесь?».

Надо сказать, подписчики головоломку разгадали практически моментально.

- Вы будете участвовать в проекте Первого канала «Ледниковый период»? – предположила svetadinag.

- Ирина, всегда было интересно узнать у участников проекта: а вы умеете на коньках кататься? Если да, то в какой степени? Ну, к примеру, сможете вы прыгнуть в один оборот или катиться «задом», делать «ласточку». Просто все артисты потом говорят «я совсем не умею кататься», а проделывают такие кульбиты, – поинтересовалась rodnaynataly.

- Пока не умею, но обещают научить, - ответила Ирина Пегова.

По предварительной информации, кататься Ирина Пегова будет с фигуристом Алексеем Тихоновым – чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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