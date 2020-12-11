«Мы снова встретились»: Наталья Водянова навестила слепого пса Гомера, которого пристроила в добрые руки

Гомер живет в Сочи у местной художницы, которая летом забрала его к себе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Супермодель и филантроп Наталья Водянова навестила слепого пса Гомера, которого пристроила в добрые руки несколько месяцев назад.

Напомним, в августе благотворительница посетила приют для бездомных животных в Сочи, где познакомилась с Гомером – «добрым, прекрасным слепым псом».

«Будучи щенком, он стал жертвой издевательств дворовой ребятни, - рассказывала тогда Наталья о его тяжелой судьбе. - Но Гомер не потерял веру в людей и остался таким же нежным и доверчивым».

Супермодель загорелась идеей взять собаку, но домочадцы оказались против, и ей пришлось искать для питомца добрые руки. Новая хозяйка нашлась спустя 10 дней – взять Гомера к себе согласилась жительница Сочи по имени Тома. И вот спустя несколько месяцев Наталья Водянова, будучи на Кавказе на съемках нового тревел-шоу «Русские каникулы», вместе со своей командой заехала в гости к Гомеру и его хозяйке. Об этой встрече Наталья рассказала в своем Instagram.

«Мы в ответе за тех, кого приручили, - написала она. - Ещё раз спасибо, дорогая Тома, тебе и твоей замечательной семье за то, что дали дом и счастье слепому сочинскому псу Гомеру».

Внимание Внимание Гомер нашел себе дом! Фото:

Также благотворительница выложила фотографии с Гомером, на которых видно, что псу в новом доме живется весьма хорошо. Он отдыхает на цветастом ковре и дружит с кошкой – еще одной четвероногой обитательницей этого дома.

Наталья Водянова с детьми путешествует по России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, в начале декабря в семье Натальи Водяновой все-таки появилась собака. Они взяли беспородного щенка и назвали его Кофе. Теперь у кота по кличке Галилео появился конкурент.

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