«Отец неизвестен»: В семье Натальи Водяновой произошло пополнение. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В семье супермодели Натальи Водяновой произошло очередное пополнение – на этот раз многочисленное семейство обзавелось щенком по кличке Кофе. Об этом знаменательном событии красавица рассказала на своей странице Инстаграм.

- Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье, - поделилась она с подписчиками. - Этот щенок по имени Кофе - долгожданная сестренка Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и... фотогеничности.

Напомним, до этого единственным питомцем в семье супермодели был кот Галилео. Фотографиями с ним супермодель неоднократно делилась в социальных сетях. Однако теперь у него появился достойный соперник.

-Кот ревнует, конечно, но и это пройдет, - уверена супермодель. - Мама девочки (и это я не о себе) английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам. Пожалуйста, любите и жалуйте. Нет сомнения, что фотографии Кофе разбавят фид моего инстаграма.