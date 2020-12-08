Наталья Водянова станет ведущей нового тревел-шоу «Русские каникулы»

Наталья Водянова вернется в Россию, чтобы взглянуть на Родину глазами своих детей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Супермодель Наталья Водянова станет ведущей нового тревел-проекта «Русские каникулы», который выйдет на платформе Premier в 2021 году. Документальный сериал «нижегородская золушка» запускает совместно с российским писателем, журналистом Михаилом Зыгарем. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ну что, now it’s official (теперь официально – прим. ред.). Уже год мы с Натальей и ее детьми Лукасом, Невой и Виктором снимаем крутейший документальный сериал. Наконец можно в этом признаться и сказать, что он выйдет на premier в следующем году. Надеюсь, что получится ровно так, как мы и задумали», - написал Михаил Зыгарь.

Наталья Водянова вернется в Россию, чтобы взглянуть на Родину глазами своих детей, утративших с ней связь. 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор выросли в Европе, но теперь вместе со знаменитой мамой отправятся в большое путешествие по ее исторической Родине.

Наталья Водянова: "Я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну". Фото: Инстаграм Михаила Зыгаря

«Вместе с тремя детьми Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Premier.

В первых сериях семья отправится в путешествие по Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Во второй половине сезона они познакомятся с обычаями северных регионов и посетят Мурманск, Карелию, Кольский полуостров.

«Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну», - цитирует Наталью Водянову ТАСС.

Сопродюсером шоу выступила Нателла Крапивина - создательница знаменитого и успешного «Орла и решки».