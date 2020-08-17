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«Больно в сердце от счастья»: Наталья Водянова отыскала добрые ручки для слепого пса

Трогательная история получила доброе продолжение
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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Наталья Водянова отыскала добрые ручки для слепого пса.

Наталья Водянова отыскала добрые ручки для слепого пса.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад всемирно известная супермодель Наталья Водянова пожаловалась, что вопрос «усыновления» слепого пса по кличке Гомер вызвал в их семье целую череду споров и дискуссий.

- Во время нашей поездки в Сочи мы побывали в приюте для собак, где познакомились с Гомером - добрым, прекрасным, слепым псом, - рассказывала тогда супермодель на своей странице в Instagram. - Будучи щенком, он стал жертвой издевательств дворовой ребятни, выжегшей ему зажигалкой глаза. Однако, несмотря на такую жестокость по отношению к нему, Гомер не утратил веру в людей. Он остается все таким же нежным и доверчивым.

Не сумев сама приютить пушистую кроху, супермодель и многодетная мама вызвалась найти для него добрые ручки. И вот спустя десять дней ее призыв был услышан.

- Гомер нашел себе дом! Знакомьтесь - это Тома, прекрасная художница, человек с обнаженным сердцем и новая мама Гомера, - представила Наталья Водянова новую хозяйку пса. - Тома и ее родные сегодня посетили приют и забрали Гомера к себе домой в Сочи! Посмотрите, как счастлив Гомер! Я даже не знала, что у меня может быть так больно в сердце от счастья! Спасибо владельцам приюта, Томе и ее дружной семье и всем тем, кто не остается равнодушным к жизни бездомных собак.

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