Нижегородский троллейбус «оделся» в шедевры Пикассо

Шедевры Пикассо вдохновили художника Илью Спиченкова. Фото: СОЦСЕТИ

В Дзержинске Нижегородской области появилась новая достопримечательность - троллейбус, расписанный по мотивам полотен Пабло Пикассо. Теперь вместо обшарпанной рекламы борта «рогатого» украшены шедеврами великого модерниста. Автор этого преображения – местный талантливый художник-граффитист Илья Спиченков, который в сотрудничестве с администрацией превращает городской автопарк в настоящую галерею искусств.

Настоящая картинная галерея на колесах. Фото: СОЦСЕТИ

«На работу уходит порядка недели, предварительно разрабатывается эскиз. В основу легли фрагменты работ художника, но при этом привносится местный колорит: в изображение вписываются элементы городского пейзажа Дзержинска», - рассказал «Комсомолке» в Нижнем» Илья Спиченков.

В свою работу автор вложил душу и любовь. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что это не первая подобная работа художника. Ранее он украсил троллейбус №5 сюжетом картины Марка Шагала «Над городом», а также изображением Шуховской башни. По его словам, в ближайшем будущем планируется расписать еще несколько троллейбусов по мотивам творчества как известных, так и малоизвестных художников.

Это не первая подобная работа художника. Фото: СОЦСЕТИ

«У нас множество хороших художников, и особенно важно рассказывать о них в таком контексте в наше непростое время, когда люди закрыты, зажаты, и мало культурных событий, не хватает насыщения искусством, - уверен художник. - А видя эти яркие троллейбусы на улицах, люди заряжаются той энергией, которую в нее вкладывает художник. Я рисую с особым рвением и порывом, и хочется передать все чувства и любовь, ведь картина имеет свойство впитывать эмоции художника и отдавать их зрителю».

Напомним, Илья Спиченков – тот самый художник, который сделал на Окском съезде Нижнего Новгорода масштабное граффити, посвященное пожарным.