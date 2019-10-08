2019-10-08T14:00:01+03:00
Общество

Посвященное пожарным граффити появилось в Нижнем Новгороде

Увековечить спасателей МЧС решился уличный художник Илья Спиченков [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Посвященное пожарным граффити появилось на Окском съездеПосвященное пожарным граффити появилось на Окском съездеФото: СОЦСЕТИ
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Известный стрит-арт художник из Дзержинска Илья Спиченков решил подарить нижегородцам граффити, посвященное пожарным. Примечательно, что изображение спасателей появилось на Окском съезде неподалеку от Управления МЧС России по Нижегородской области.

ilya_spichenkovilya_spichenkov
Чудесная погода, как раз для рисования
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Работа еще не закончена - на это потребуется еще пару дней, в зависимости от погодных условий. Однако нижегородцам уже ясно: получается очень здорово! «Круто вышло!», «Приятно смотреть», «Побольше бы такого», - пишут горожане в социальных сетях.

ilya_spichenkovilya_spichenkov
Эскиз граффити, который художник рисует сейчас на Окском съезде
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Как отмечается в паблике «Типичный Нижний», для Ильи Спиченкова стрит-арт - это хобби, сам он десять лет работает в пожарной охране.

На завершение работы может понадобиться пару дней. Фото: СОЦСЕТИ

На завершение работы может понадобиться пару дней.Фото: СОЦСЕТИ

- Поэтому свою новую художественную работу он решил посвятить своей основной работе, - уточняется в соцсетях.

На завершение работы может понадобиться пару дней. Фото: СОЦСЕТИ

На завершение работы может понадобиться пару дней.Фото: СОЦСЕТИ

На завершение работы может понадобиться пару дней. Фото: СОЦСЕТИ

На завершение работы может понадобиться пару дней.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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