Посвященное пожарным граффити появилось в Нижнем Новгороде
Известный стрит-арт художник из Дзержинска Илья Спиченков решил подарить нижегородцам граффити, посвященное пожарным. Примечательно, что изображение спасателей появилось на Окском съезде неподалеку от Управления МЧС России по Нижегородской области.
Работа еще не закончена - на это потребуется еще пару дней, в зависимости от погодных условий. Однако нижегородцам уже ясно: получается очень здорово! «Круто вышло!», «Приятно смотреть», «Побольше бы такого», - пишут горожане в социальных сетях.
Как отмечается в паблике «Типичный Нижний», для Ильи Спиченкова стрит-арт - это хобби, сам он десять лет работает в пожарной охране.
- Поэтому свою новую художественную работу он решил посвятить своей основной работе, - уточняется в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU