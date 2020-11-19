Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 ноября 2020 года: изменения в работе кружков, кафе, рынков и фитнес-клубов Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 19 ноября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 49 049 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 432 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 755 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 41 716 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 009 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Отметим, что средний показатель тестирования за неделю составил 478,7 теста на 100 тысяч населения. А за минувшие сутки было протестировано более 17 тысяч жителей, это один из самых высоких показателей за все время пандемии.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 655 человек) и на Бору (2 576 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 934 человека, и 1 211 жителей Богородского района.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес новые поправки в указ о режиме повышенной готовности. Изменения касаются работы ярмарок и рынков, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки, фитнес-клубов.

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