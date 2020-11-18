В 19 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах.

По полученной информации на 18 ноября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 49 049 человек, из них 22 423 человека проживают в Нижнем Новгороде, 26 626 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 655 человек) и на Бору (2 576 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 934 человека, и 1 211 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 457

Ленинский – 3 593

Советский – 2 973

Канавинский – 2 527

Московский – 2 285

Сормовский – 2 226

Нижегородский – 1 706

Приокский – 1 656

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