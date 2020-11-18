Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде с 18 ноября 2020: изменится работа фитнес-клубов, кафе, кружков и рынков

Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде с 18 ноября 2020.

Новые коронавирусные ограничения будут введены в Нижнем Новгороде с 18 ноября 2020. Главным образом они коснутся работы кафе, фитнес-клубов, детских кружков, а также рынков и магазинов. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наиболее заметные изменения произойдут в работе магазинов и рынков. Теперь в магазинах на одного покупателя должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади, свободной от мебели и торгового оборудования. На рынках и ярмарках продавцы должны устанавливать свои торговые места на расстоянии не менее двух метров друг от друга. При этом нельзя допускать скопления покупателей. Также они по-прежнему должны следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. При этом дегустация на рынках полностью запрещена.

Придется изменить формат своей работы и организациям дополнительного образования. В частности, число ребят, одновременно занимающихся в кружках и секциях, должно сократиться с 15 до 10 человек. При наличии технической возможности им рекомендовано перейти на дистанционную работу.

Дополнительные ограничения будут введены и в работу организаций общественного питания. В частности, в кафе и ресторанах запрещено проведение корпоративов. Работодателям запрещается проводить любые массовые мероприятия с участием коллектива вне помещений организации. Также в кафе и ресторанах запрещено проводить любые мастер-классы, развлекательные, анимационные и творческие мероприятия с участием детей и взрослых.

А вот фитнес-клубам, бассейнам и спортивным центрам запретили обслуживать пожилых нижегородцев старше 65 лет на все время действия режима самоизоляции для них. Этим организациям рекомендовано «заморозить» абонементы пожилых нижегородцев.