Ещё 432 нижегородца заразились COVID-19

По данным регионального минздрава на 18 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 755 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 41 716 человек.

За последние сутки было выявлено 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 49 049 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 1 009 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще тринадцать нижегородцев.

Отметим, что тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,4 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 478,7 теста на 100 тысяч населения. И только за минувшие сутки было протестировано более 17 тысяч жителей.

Амбулаторно сейчас лечатся около 2,1 тысячи человек, то есть их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Более 4,2 тысячи человек лечатся в больницах, а 34 нижегородца находятся в обсерваторах.

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