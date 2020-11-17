Нижний Новгород поменяет главную городскую ель к Новому 2021 году

Предыдущая ель очень полюбилась нижегородцам. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До Нового года остается немногим больше месяца, и в Нижнем Новгороде кое-где уже витает ощущение праздника. Так, например, на днях новогодние световые композиции появились около концертного зала «Юпитер».

Однако основная подготовка города к празднику начнется в первых числах декабря и завершится за шесть дней до нового года. Главная новогодняя ель по-прежнему будет установлена на площади Минина: обычно новогоднюю красавицу устанавливают 25 декабря. Центральную городскую площадь также украсит объемно-пространственные композиции в виде арок.

В этом году на украшение улиц Нижнего Новгорода из бюджета выделено почти 50 млн рублей.

«На эти средства планируется приобрести новое оборудование - световые перетяжки, световые консоли в виде снежинок и елочных шаров, объемно-пространственные композиции», - рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Световые композиции около КЗ "Юпитер". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что касается главной новогодней ели, то в этом году ее снова поменяют – однако денег на это затрачено не будет.

«Главная новогодняя ель будет закуплена и установлена за внебюджетные средства», - уточнили в администрации Нижнего Новгорода. Судя по всему, чиновники нашли спонсоров, которые подарят городу новогоднюю красавицу.

На вопрос, что же стало с предыдущей елью, которая «выходила в свет» всего два раза, в администрации не ответили. Напомним, в последний раз ель обновлялась два года назад: в 2018 году Нижний Новгород потратил на покупку более 10 млн рублей. Ель оказалась по-настоящему красивой и привела в восхищение многих нижегородцев.

Стоит отметить, что предстоящий год – особенный для Нижнего Новгорода. Мало того, что город празднует 800-летний юбилей, так в 2021 году он еще станет новогодней столицей России. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки Новый 2021 год в Нижнем Новгороде пройдет без массовых гуляний, в новогоднюю ночь будут закрыты даже кафе. А в том случае, если нижегородцы начнут собираться толпами на улице, с ними будут проводиться профилактические беседы.

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