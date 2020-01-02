Нижний Новгород в 2021 году станет новогодней столицей России

В следующем году нижегородцев ждет еще больше зимних развлечений – в 2021 году Нижний Новгород станет новогодней столицей России. Это станет одним из важных этапов подготовки к 800-летию города.

gsnikitin Дорогие нижегородцы, у меня для вас хорошая новость! В 2021 году Нижний Новгород примет эстафету Новогодней столицы России - это поможет нам сделать праздник ещё ярче и масштабнее!

- Сейчас Нижегородская область активно готовится к празднованию 800-летнего юбилея. Для массового отдыха жителей и гостей города открываются новые площадки, организуются как традиционные, так и новые уникальные мероприятия, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Значительное развитие получило фестивальное движение – за счёт увеличения количества мероприятий и введения новых форм их проведения. Особенный акцент делается на зимние виды развлечений.

И в следующем году в этом направлении будет сделан новый рывок. И все благодаря решению министерства культуры России – оно поддержало инициативу регионального правительства о присвоении Нижнему Новгороду статуса новогодней столицы.

- В юбилейный год, 7 января 2021 года Нижний Новгород принимает эстафету от Калуги и в торжественной обстановке получит символ «Новогодней столицы России», - рассказал глава региона на своей странице в Instagram. - Символ всероссийского проекта «Хрустальная снежинка» будет находиться в Нижнем Новгороде весь 2021 год. Торжественные мероприятия в Нижегородской области будут проходить с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.