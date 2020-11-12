Глеб Никитин: «В новогоднюю ночь нижегородские рестораны останутся закрытыми»

В новогоднюю ночь нижегородские рестораны будут закрыты. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос ведущего о том, не боится ли Нижегородская область наплыва москвичей, оставшихся без массовых гуляний, губернатор рассказал о положении дел в регионе.

- Подавляющее большинство решений, связанных с ограничением массовых мероприятий, концертов и корпоративов в барах и ресторанах у нас уже приняты, - пояснил Глеб Никитин. - Правда, мы приняли для себя решение, что мы будем ориентироваться не на 23 часа, а на 24 часа. В остальном все решении уже были приняты и мы не думаем о том, чтобы их отменять. Такого улучшения ситуации мы не планируем. В полночь выпить в ресторане бутылку шампанского будет невозможно. Мы, конечно, всегда ждем гостей, но надо соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в регионе в новогодние праздники не будет никаких массовых мероприятий. В том случае, если нижегородцы сами начнут собираться толпами на улице, с ними будут проводиться профилактические беседы.