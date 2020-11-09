Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 ноября 2020 года: за сутки в регионе скончались 14 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 429 новых случаев заражения коронавирусом. За один день число заражённых в регионе приблизилось к 45 тысячам. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 44 873 человека. Положительная статистика прошедших суток снизилась вдвое. По данным на 9 ноября, 226 жителей побороли коронавирус за минувшие 24 часа. Сейчас в Нижегородской области 37 427 человек полностью излечились Но, к сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились 14 человек. Показатели летальных исходов остаются стабильными. Суммарное число жертв COVID-19 достигло отметки в 883 человека. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым подростки (а именно, до 16 лет) могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых.

Помимо этого, обязательная самоизоляция для лиц старше 65 продлена до 6 декабря.

А также такси Нижегородской области теперь будут оснащаться мобильными рециркуляторами воздуха. Этим займутся местные предприятия.

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