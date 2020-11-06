Нижегородские такси начали оснащать мобильными рециркуляторами воздуха

Такси в Нижегородской области стали оснащать компактными рециркуляторами воздуха. Обеззараживающее оборудование поставляют местные производители. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время в регионе шесть предприятий занимаются производством рециркуляторов воздуха, которые используют по всей стране.

- Это аэропорты, университеты, школы, - подметил губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. - Также мобильные обеззараживатели, произведенные в регионе, установлены в салонах такси в Нижегородской, Владимирской областях и в Республике Татарстан.

По словам главы региона, в период пандемии к оперативному выпуску необходимого оборудования нижегородские предприятия приступили благодаря своей мощной научно-производственной базе.

Так, нижегородский таксист Илья Рынский, который установил мобильный рециркулятор в салоне своего автомобиля, поделился своими впечатлениями:

- Очень удобный и простой прибор – включил в разъем, и больше ничего не надо делать. За 15 минут воздух в машине чистый. И мне спокойнее, и пассажиры довольны.

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