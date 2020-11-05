Подросткам в Нижнем Новгороде запретили посещать ТЦ без взрослых

В указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» внесены очередные изменения. В соответствии с новой информацией, дети, не достигшие 16 лет, не смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

За время каникул в регионе был отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди подростков, поэтому было решение ограничить пребывание и скопление детей в ТЦ.

- Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании. Это серьезный фактор риска не только для самих подростков, но и для их близких, в том числе преклонного возраста, - подчеркнул Глеб Никитин.

К слову, если на территории торгово-развлекательного центра проводятся спортивные или образовательные занятия, то тогда детей, не достигших 16 лет, должен обязательно встречать на входе педагог или тренер.

За соблюдением нового указа в ТЦ будут проводиться постоянные рейды.

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