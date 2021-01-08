За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 403 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 73 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 73 057.При этом за последние 24 часа 447 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 65 378 жителей.К сожалению, с болезнью не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 в регионе – 1 755 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.По данным регионального минздрава, коечный фонд в больницах Нижегородской области в последние дни загружен на 75%.Напомним, в конце декабря стало известно, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с \\"дистанционки\\". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Вачскую среднюю школу. За парты вернутся все школьники без исключения. Глава региона отметил, что решение было принято совместно с Роспотребнадзором. На днях Глеб Никитин ответил на вопросы пользователей об этом решении.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!