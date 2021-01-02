За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 506 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей – таким образом установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости. Число заболевших в области превысило 70 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 70 321.При этом за последние 24 часа 437 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 62 602 жителя.К сожалению, с болезнью не справились 17 человек. Суммарное число жертв COVID-19 в регионе – 1 663 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.Напомним, в конце декабря стало известно, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с \\"дистанционки\\". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Вачскую среднюю школу. За парты вернутся все школьники без исключения. Глава региона отметил, что решение было принято совместно с Роспотребнадзором.А также \\"Комсомолка\\" ответила на самые популярные вопросы нижегородцев о прививании от коронавируса: где можно привиться в Нижегородской области, как проходит сама процедура, какие есть \\"побочки\\" и ограничения. Напомним, вакцинация в регионе стартовала 11 декабря 2020 года — для медиков, соцработников, учителей и добровольцев. Для всех желающих вакцинация начнётся в конце текущего января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!