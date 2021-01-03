По данным на 01:00 3 января 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 70 820 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 499 новых случаев заражения. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 453 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 63 055 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 678 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!