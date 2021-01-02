По данным на 2 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 70 820 человек. За последние сутки было выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 453 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 63 055 жителей региона.Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске и на Бору.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!