Нижегородский Храм летающего макаронного монстра лишил музыканта Сергея Шнурова статуса святого. Об этом сообщается на сайте \\"церкви\\".«25 декабря во время священной пятницы в Нижегородском ХраЛММ церковным судом присяжных Сергей Шнуров был лишен статуса святого. Удостоверение аннулировано», - говорится в сообщении.Уточняется, что «за» проголосовали восемь человек, один – против такого решения.«Мы продолжим почитать Сергея как бывшего святого», - сообщили в \\"церкви\\".Что касается причин, по которым Шнура лишили статуса святого, то здесь не обошлось без политики. Напомним, ранее музыкант вступил в «Партию Роста».«Верующие единогласно выразили удивление и недоумение поступком Святого, поэтому было принято решение инициировать церковный суд с разбором дела Сергея Шнурова и рассмотрением вопроса о лишении Его статуса святого», - рассказали в ХраЛММе, уточнив, что ему «и ранее выносились предупреждения за откровенную игру в политике».В феврале 2020 года Сергей Шнуров был предан анафеме иудейской епархией РПЦ МП за то, что он «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и Большую Политику, забыв свой обет об открытии доширачной».Храм летающего макаронного монстра – официально зарегистрированная в Минюсте церковь в Нижнем Новгороде, прихожане которой исповедуют пастафарианство – пародийную религию, придуманную в США 14 лет назад. Главным божеством пастафарианства является Макаронный монстр, а традиционным головным убором – дуршлаг. Сейчас вискарий ХраЛММа Михаил Иосилевич пытается в суде отстоять свое право сфотографироваться на паспорт с дуршлагом на голове. Полтора года назад ему удалось это сделать при оформлении водительского удостоверения.