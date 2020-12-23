В Нижегородском районном суде 23 декабря прошло очередное заседание по делу о пьяном ДТП на площади Горького. Обвинение запросило для виновника катастрофы 11 лет тюрьмы.Напомним, страшная авария с участием школьников произошла недалеко от Театра юного зрителя вечером 7 декабря 2019 года. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, где находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из школьниц скончалась в реанимации.Позднее выяснилось, что за рулем автомобиля находился сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Ранее его лишали прав за езду в нетрезвом виде. Сегодня в Нижегородском районном суде прошло очередное заседание по этому делу.- В ходе прений государственный обвинитель запросил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. – Также государственный обвинитель просил передать исковые требования пострадавших в ДТП о взыскании компенсации морального вреда - 300000 рублей каждому.Как сообщили в суде, свою вину обвиняемый не признал. Со стороны защиты была назначена автотехническая экспертиза. Следующее заседание по этому делу состоится 14 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Шли в театр\\": Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде9 детей и двое взрослых госпитализированы, мама одной из учениц погибла (подробности)Виновнику пьяного ДТП на улице Горького с участием детей продлили арестВ результате массового столкновения автомобилей погибла женщина (подробности)