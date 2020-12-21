«Спрятал от меня детей под предлогом пандемии»: Крупный скандал разгорелся в семье хоккеиста Михаила Варнакова

Крупный скандал разгорелся в семье хоккеиста Михаила Варнакова. Фото: Личный архив героя публикации

Вот уже десять месяцев супруга известного нижегородского хоккеиста Михаила Варнакова пытается увидеться с двумя маленькими дочками. По словам Ольги, спортсмен забрал у нее детей еще в марте – погостить на несколько дней. И с тех пор от них ни слуху, ни духу.

«Ушел после операции»

- Мы прожили вместе 11 лет, - рассказала Ольга «Комсомолке». – В этом браке у нас родилось трое детей. Самому старшему 12 лет, самой младшей – только-только исполнилось три годика. Отношения у нас испортились как раз после рождения третьего ребенка: Миша все чаще не ночевал дома, а потом заговорил о переводе на него всех наших накопления. Я почувствовала, что дело идет к разводу.

Вскоре на Ольгу свалилось еще одно несчастье – врачи обнаружили у нее опухоль мозга. Необходима была срочная операция.

- В 2018 году я уехала в Германию на операцию, - вспоминает девушка. – За месяц меня дважды прооперировали, и когда я вернулась в Россию, то выглядела не лучшим образом. При ходьбе меня заносило, голова сильно кружилась, а левая сторона была как парализованная. Миша посмотрел на меня такую три недели, собрал вещи и ушел.

Вскоре спортсмен подал на развод. По решению суда трое детей остались с Ольгой, а Михаил должен был платить алименты – треть от своих больших спортивных гонораров.Также супруге оставался дом и половина семейных накоплений.

Супруга спортсмена уже десять месяцев пытается увидеться с дочерьми. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы подписали мировое соглашение, и тогда ни у кого никаких возражений не было, - вспоминает Ольга. – Суд постановил, что 12 дней в месяц дети должны проводить с отцом, и я никогда не препятствовала их встречам. Учитывая, что у него ненормированный график, то я всегда шла ему навстречу: когда-то он детей брал на неделю, когда-то – на три недели.

Самоизоляция от матери

Все изменилось весной 2020 года. В марте Михаил забрал к себе двух дочек погостить на неделю. Однако вскоре грянула пандемия коронавируса, а следом за ней и режим самоизоляции.

- Не переживай, девочки пока будут со мной, - успокаивал спортсмен бывшую супругу. – У нас все хорошо, мы справляемся. Ну, подумай сама, как я их к тебе сейчас повезу? Это же QR-код нужен. Потерпи.

Сейчас с Ольгой остается только старший сын. Фото: Личный архив героя публикации

И Ольга терпела. Впервые она почувствовала неладное в конце мая, когда режим самоизоляции отменили, а вот дочек ей так и не показали.

- Я ездила к нему домой, просила, чтобы он хоть через окно мне их показал – без толку, - вспоминает Ольга. – В июне он женился на 26-летней девушке, и дети остались с ними. Вскоре он начал запрещать девочкам общаться со мной даже по телефону, а потом и вовсе поменял им номер. А в сентябре обратился в суд, чтобы лишить меня родительских прав.

Начиная с мая, живущая вместе со старшим сыном Ольга, не получает алиментов. Супруг объясняет это тем, что дети все равно живут с ним и все их расходы легли на него.

- Больше всего я боюсь, что младшая дочка забудет меня – ведь ей всего три года, - переживает Ольга. – Со мной остается только 12-летний сын – он с самого начала занял мою сторону, зная, как поступил со мной Михаил.

«Их жизнь была в опасности»

У самого спортсмена свое видение сложившейся ситуации. Он уверяет, что руководствуется исключительно интересами детей.

- В марте 2020 года обе мои дочери переехали жить ко мне . Старшая дочь, которой сейчас 9 лет, сама меня об этом попросила, а младшую дочь мне передал отец моей бывшей супруги Ольги Варнаковой, - изложил свою версию «Комсомолке» Михаил Варнаков. - Такие решения были обусловлены тем, что детям со стороны их матери, употребляющей алкоголь, не был обеспечен надлежащий уход. Фактически дети достаточно длительное время были предоставлены сами себе, и реально их жизнь и здоровье были в опасности, тем более с учетом их малолетнего возраста. Одновременно сообщаю, что в суде рассматривается мой иск к Варнаковой. Подробности гражданского дела, в силу определенных причин, изложить не могу, но одновременно хочу отметить, что в материалах дела имеются весомые доказательства изложенному выше и тому, что мои действия направлены исключительно на защиту прав моих несовершеннолетних детей. Обращает внимание на себя тот факт, что вплоть до начала судебного процесса ни сама Ольга Варнакова, ни ее ближайшие родственники никакого интереса к детям не проявляли.

В суде находится уже несколько исков от бывших супругов. Фото: Личный архив героя публикации

Кто прав, а кто виноват в этой истории теперь будет решать суд. Тем более, что там накопилось уже несколько исков от бывших супругов.

- Сейчас само дело приостановлено, потому что назначено комплексная психологическая экспертиза – родителей, детей, бабушек и дедушек, – рассказал адвокат Ольги Варнаковой Александр Мандрюков. - Параллельно еще рассматривается заявление Михаила Варнакова о приостановлении исполнительного производства по алиментам. И заявление Ольги Варнаковой об устранении препятствий в общении с детьми.