Три рейса задержали в аэропорту Чкалова 6 августа. Фото: Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова

В аэропорту имени Чкалова 6 августа изменилось расписание сразу трех авиарейсов. С задержкой отправятся самолеты в Москву, Екатеринбург и Анталию. Обновленная информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Наиболее продолжительная задержка коснулась рейса авиакомпании «Россия» в Москву. Вместо запланированных 09:40 самолет вылетит только в 13:40. Также перенесли отправление рейса авиакомпании Red Wings в Екатеринбург. Воздушное судно должно было подняться в небо в 08:40, однако согласно новым данным отправится в 12:15.

Незначительные изменения затронули рейс «Уральских авиалиний» в Анталию. Вместо 14:45 самолет отправится в 15:00 – задержка составит всего 15 минут.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку беспилотников на регион.