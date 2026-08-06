Беспилотник уничтожили над Нижегородской областью минувшей ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью над территорией Нижегородской области силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Регион вошел в число субъектов России, отразивших массированную атаку БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа. За это время над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотников.

Помимо Нижегородской области, воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

О количестве беспилотников, уничтоженных непосредственно над Нижегородской областью, а также о возможных последствиях пока не сообщается. При обнаружении обломков жителям напоминают ни в коем случае не приближаться к ним.