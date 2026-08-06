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НовостиПроисшествия6 августа 2026 6:26

Беспилотник уничтожили над Нижегородской областью минувшей ночью

Всего за ночь силы ПВО уничтожили более 600 украинских беспилотников над территорией России
Евгения ФРОЛОВА
Беспилотник уничтожили над Нижегородской областью минувшей ночью.

Беспилотник уничтожили над Нижегородской областью минувшей ночью.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью над территорией Нижегородской области силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Регион вошел в число субъектов России, отразивших массированную атаку БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа. За это время над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотников.

Помимо Нижегородской области, воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

О количестве беспилотников, уничтоженных непосредственно над Нижегородской областью, а также о возможных последствиях пока не сообщается. При обнаружении обломков жителям напоминают ни в коем случае не приближаться к ним.