Школьники из Дзержинска выступили на финале «Большой перемены». ФОТО: Соцсети Михаила Клинкова.

В Красноярске школьники достойно представили Дзержинск на суперфинале «Большой перемены». Торжественная церемония закрытия прошла при участии Президента России Владимира Владимировича Путина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Дзержинска Михаил Клинков.

- Конкуренция была серьёзной. И четверо дзержинцев стали победителями конкурса: Егор Пухляков, София Мурадян, Никита Слепанов и Алина Пескова. Призёром суперфинала, показав прекрасный результат, стала Мария Васильева, - сообщил Михаил Клинков.

Юные дзержинцы проделали огромную работу и подготовили интересные проекты: инженерный – «Левша», социально значимые инициативы по цифровой грамотности и развитию краеведения. Как результат – заслуженный успех, в который вложено много труда и таланта. И, конечно, эта победа и их замечательных наставников – Анны Фильцовой и Юлии Сафроновой, которые помогали ребятам.

- Гордость за нашу талантливую и целеустремленную молодёжь и педагогов! Уже известно, что наши победители получат путешествие по России: Москва – Владивосток, две недели на поезде мечты. Поздравляю ребят, их родителей и педагогов! – отметил Михаил Клинков.