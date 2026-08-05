В Нижнем Новгороде завершилась Спартакиада работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В Нижнем Новгороде завершился третий этап корпоративного спортивного марафона «Мы вместе!» — Спартакиада работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

На протяжении двух дней, 30 и 31 июля, на стадионе «Локомотив» более 400 спортсменов из 21 региона страны боролись за победу в мини-футболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе и легкой атлетике.

Как отметил заместитель генерального директора «Россети Центр» по специальным проектам Кирилл Юткин, главная цель подобных корпоративных мероприятий — сплочение коллектива: «Самое главное — это, конечно же, сплотить, чтобы каждый сотрудник почувствовал себя частицей этой большой команды. Ведь 20 субъектов — это 25 миллионов человек, для которых мы работаем. И тот командный дух, который присутствует сегодня здесь, как раз говорит о том, что “Мы вместе”».

По итогам общекомандного зачёта спортсмены «Нижновэнерго» заняли первое место. Также отметим, что в 2025 году команда «Нижновэнерго» стала победителем корпоративного спортивного марафона «Будем помнить!». В ходе церемонии открытия нынешней Спартакиады директору филиала Дмитрию Федорову был вручен памятный диплом в честь этой победы.

«Каждый раз наши ребята участвуют с большим желанием, стремлением быть первыми. И уже третий раз подряд у нас это получается. И в этом году наш филиал — “Нижновэнерго” — снова стал победителем Спартакиады», — рассказал директор филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

Спартакиада стала уже настоящей традицией для сотрудников филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Она проводится с 2010 года, а конкретно в Нижнем Новгороде она прошла уже второй раз. Прошлый раз был в 2024 году.

«Спортивные корпоративные мероприятия обязательно должны проходить в таких больших компаниях, как “Россети”. Они не только сплачивают коллектив, но и являются очень хорошим примером для тех, кто только устроился на работу, для детей и для всех, кто внимательно следит за этой сферой. Такое мероприятие проводится в Нижнем Новгороде уже второй раз и показывает, что компания “Россети” — не только активный участник рынка электроэнергетики, но и компания, которая заботится о своих сотрудниках. Уверен, что это послужит хорошим примером и для других предприятий», — отметил на церемонии закрытия Спартакиады председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.