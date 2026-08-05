Метрощит «Евдокия» обогнул исторический квартал на улице Горького

Тоннелепроходческий щит «Евдокия» прошел первые 200 метров будущего туннеля метро и обогнул исторический квартал на улице Горького. Об этом сообщил макс-канал «Метро НН».
Путь щита проходил под объектом культурного наследия – домом №127 по улице Горького (конец XIX – начало XX века), который был укреплён перед началом работ. За время проходки смонтировано свыше 140 колец железобетонной высокоточной обделки. Работы ведутся строго по графику.
Исторические дома 123 и 127 по улице Горького входили в зону влияния строительства метро. Ранее их дополнительно укрепляли, чтобы обеспечить безопасную проходку. Теперь «Евдокия» миновала сложный участок и продолжает движение к станции «Площадь Свободы».
Напомним, последний тоннель между станциями «Горьковская» и «Площадь Свободы» начали прокладывать в конце июля. Для этого используют еще один щит «Алена». Он назван в честь девушки Алены, которая, по легенде, в XVI веке по пути за водой вступила в бой с врагами с одним коромыслом в руках.