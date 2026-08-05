Метрощит «Евдокия» обогнул исторический квартал на улице Горького. Фото: макс-канал "метро НН"

Тоннелепроходческий щит «Евдокия» прошел первые 200 метров будущего туннеля метро и обогнул исторический квартал на улице Горького. Об этом сообщил макс-канал «Метро НН».

Путь щита проходил под объектом культурного наследия – домом №127 по улице Горького (конец XIX – начало XX века), который был укреплён перед началом работ. За время проходки смонтировано свыше 140 колец железобетонной высокоточной обделки. Работы ведутся строго по графику.

Путь щита проходил под объектом культурного наследия. Фото: макс-канал "метро НН"

Исторические дома 123 и 127 по улице Горького входили в зону влияния строительства метро. Ранее их дополнительно укрепляли, чтобы обеспечить безопасную проходку. Теперь «Евдокия» миновала сложный участок и продолжает движение к станции «Площадь Свободы».

Напомним, последний тоннель между станциями «Горьковская» и «Площадь Свободы» начали прокладывать в конце июля. Для этого используют еще один щит «Алена». Он назван в честь девушки Алены, которая, по легенде, в XVI веке по пути за водой вступила в бой с врагами с одним коромыслом в руках.