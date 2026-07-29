Последний тоннель метро начали прокладывать в центре Нижнего Новгорода. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде началась проходка последнего, четвёртого тоннеля на продлении Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до «Сенной». На старт вышел второй тоннелепроходческий щит «Алёна», который вслед за первопроходцем «Евдокией» приступил к прокладке правого перегонного тоннеля под улицей Горького. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в социальных сетях.

Два комплекса пройдут параллельными курсами, разойдясь лишь на небольшое расстояние, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, являющийся объектом культурного наследия.

Щит назвали в честь девушки Алены, которая, по легенде, противостояла врагам, вооружившись коромыслом. Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Щит назван в честь девушки Алены, которая, по легенде, в XVI веке по пути за водой вступила в бой с врагами с одним коромыслом в руках. Девушка отважно сражалась, но пала от удара сабли. Памятник Алене установлен рядом с Коромысловой башней Нижегородского кремля.

Комплекс «Алена» имеет внушительные размеры. Его длина более 80 метров, вес – почти 600 тонн. Головная часть весит свыше 380 тонн, диаметр ротора – 6,2 метра. Оборудование изготовлено китайской компанией CRCHI и имеет все необходимые российские сертификаты.

Завершение подземных работ ожидается в конце 2026 года. Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Тем временем первый щит «Евдокия», стартовавший в конце мая, уже прошёл около 150 метров. На этом участке рабочие дооснастили комплекс новой конвейерной системой для выемки грунта, трубопроводами и подвижным составом – это позволит вести проходку круглосуточно. «Алёне» предстоит преодолеть 730 метров и смонтировать 486 железобетонных колец обделки.

По прогнозам, подземные работы в историческом центре должны быть полностью завершены до конца 2026 года. После этого начнётся возведение самих станций и вестибюлей. Открытие продленной ветки Автозаводской линии метро запланировано на конец 2027 года.