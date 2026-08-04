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НовостиОбщество4 августа 2026 18:25

Парковку на проспекте Ленина временно ограничат

Ограничения начнут действовать с 5 августа
Елена ПАШКИНА
Парковку на проспекте Ленина временно ограничат Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку на проспекте Ленина временно ограничат Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств будут введены по местному проезду на проспекте Ленина с 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке в районе дома №111. Временная ограничительная мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств.

В ведомстве отметили, что машины, припаркованные на территории запрещающих знаков, будут переставлены на охраняемую стоянку.

Напомним, что парковку также временно ограничили на Верхневолжской набережной и Родионова. Там запрет на некоторых участках действует с 4 августа.