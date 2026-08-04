Парковку на проспекте Ленина временно ограничат Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств будут введены по местному проезду на проспекте Ленина с 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке в районе дома №111. Временная ограничительная мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств.

В ведомстве отметили, что машины, припаркованные на территории запрещающих знаков, будут переставлены на охраняемую стоянку.

Напомним, что парковку также временно ограничили на Верхневолжской набережной и Родионова. Там запрет на некоторых участках действует с 4 августа.