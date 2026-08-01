Парковку на Верхневолжской набережной и Родионова временно ограничат

Парковку на Верхневолжской и Родионова в Нижнем Новгороде временно ограничат Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Запрет на остановку и стоянку транспортных средств будет введен на участке Верхневолжской набережной, а также на местном проезде по улице Родионова с 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке набережной в районе дома № 9/1 и местном проезде по улице Родионова в районе дома № 199.

Временная ограничительная мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств.

В ведомстве отметили, что на данных территориях будут установлены дополнительные дорожные знаки во избежание разночтения дорожной ситуации.

Напомним, что в районе ТЦ «Фантастика» запретили парковку и изменили схему движение транспорта 30 июля.