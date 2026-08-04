Автобус №100 запустят в Нижегородской области при условии финансирования Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автобусный маршрут №100 запустят в Нижегородской области, когда будет найден источник финансирование. Об этом пишет ЦРТС в социальных сетях.

Пользователь поинтересовался у ведомства, когда начнет свою работу маршрут Кстово (автостанция) – Улица Дружаева. Представители организации пояснили, что для начала нужно заключить государственный контракт, а для этого нужен спонсор.

Напомним, что свое следование изменили автобусы №20 и №64 в Нижнем Новгороде. Временная мера связана с проведением ремонтных работ.