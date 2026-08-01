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НовостиОбщество1 августа 2026 7:23

Автобусы №20 и №64 изменили свои маршруты в Нижнем Новгороде

Временная мера связана с проведением ремонтных работ
Елена ПАШКИНА
Автобусы №20 и №64 изменили свои маршруты в Нижнем Новгороде

Автобусы №20 и №64 изменили свои маршруты в Нижнем Новгороде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Маршруты двух нижегородских автобусов временно изменились. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.

Корректировки в маршруты ввели только на некоторое время. Пока не закончатся строительно-монтажные работы на пересечении улиц Глеба Успенского и Адмирала Нахимова.

Так, сейчас транспорт следует по улицам Новикова Прибоя и Глеба Успенского в обоих направлениях.

– О восстановлении движения по установленным схемам будет сообщено дополнительно, – уточняет ведомство.