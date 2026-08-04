Нижегородцам назвали самые популярные маршруты общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде выяснили, какие маршруты общественного транспорта являются самыми популярными среди жителей. Ими оказались автобусы под номерами 45, 87 и 90. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.

Кроме автобусов, в число транспортных лидеров вошли трамваи № 5, 6 и 7. Также среди популярных маршрутов названы электробусы Э-12, Э-13 и Э-14. Еще в список включены троллейбусы №10, 15 и 25.

Напомним, что теперь транспорт в Нижегородской области можно отслеживать через чат-бот. Он работает в мессенджере «МАКС» в десяти городах региона.