Транспорт в Нижегородской области теперь можно отслеживать через чат-бот

Общественный транспорт в Нижегородской области теперь можно через чат-бот. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области запущен чат-бот для пассажиров общественного транспорта. Сервис, разработанный Центром развития транспортных систем, работает в мессенджере Max под названием «Транспорт Нижегородской области». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С помощью чат-бота жители и гости региона могут в любое время суток получать актуальную информацию о движении автобусов, трамваев и троллейбусов. Сервис определяет ближайшие остановки по геолокации пользователя и показывает время прибытия нужного транспорта. В меню доступны расписание и интерактивная карта с движением маршрутов в реальном времени. Сервис особенно полезен в тех местах, где нет «умных» остановок с электронными табло.

Как отметил и. о. директора ЦРТС Александр Бачурин, чат-бот станет удобным инструментом для ежедневного использования, сделает поездки комфортнее, а работу транспорта прозрачнее. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме, его дорабатывают с учётом пожеланий пользователей.

На данный момент сервис доступен в десяти городах агломерации: Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе, Дзержинске, Балахне, Боре, Городце, Заволжье, Богородске и Лыскове. В дальнейшем планируется поэтапное подключение других крупных населённых пунктов области.