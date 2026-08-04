Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА 4 августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА, которая произошла сегодня ночью. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «МАКС».

Согласно информации в посте, были обнаружены частичные повреждения нескольких машин. Сейчас на местах работают специалисты. К счастью, пострадавших нет.

26 беспилотников было сбито над Нижегородской областью утром 4 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих социальных сетях.