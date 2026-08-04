26 беспилотников сбили над Нижегородской областью утром 4 августа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 августа над Нижегородской областью сбили 26 беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих социальных сетях. Рассказываем, что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 4 августа 2026.

Атака беспилотников на Нижегородскую область 4 августа 2026: хронология событий

Режим беспилотной опасности был введен в Нижегородской области в половине второго ночи. В результате силами ПВО над территорией региона были сбиты 26 беспилотников.

- Ночью над территорией региона успешно отражена атака 26 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. На месте падения обломков работают оперативные службы, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным Минобороны РФ, всего над российскими регионами этой ночью были сбиты 320 украинских беспилотников. В частности, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и другими областями. Также беспилотники были сбиты над Московской областью и Республикой Крым.

Последствия атаки беспилотников на Нижегородскую область 4 августа 2026

К счастью, в результате ЧП в Нижегородской области никто не погиб и не пострадал. Сейчас на месте продолжают работать специальные службы.

- Ночью и рано утром силами ПВО была отражена БПЛА. Никто из жителей не пострадал, - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - На данный момент зафиксированы частичные повреждения нескольких автомобилей. На местах работают специалисты. Если вы обнаружили обломки, не приближайтесь к ним, звоните в 112.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил за работу силы ПВО и резервистов, которые сбивают беспилотники.

- Благодарю за боевую работу защитников нижегородского неба - силы ПВО Минобороны и резервистов отряда «Барс-НН», - обратился к ним Глеб Никитин.