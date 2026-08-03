Фото: Предоставлено спортшколой «Олимп»

Четвертая спортивная детская гонка «Забег в ползунках» прошла в поселке Ждановском Кстовского района 1 августа. Традиционно мероприятие поддерживает Компания «ЛУКОЙЛ».

На старт вышли дети в возрасте от 9 месяцев до трех лет. Выходной по-спортивному провели более 20 кстовских семей. «Забег в ползунках» собрал самых активных малышей. Соревнования проводились в четырех возрастных категориях, и для каждого возраста своя дистанция – от пяти до десяти метров.

– Благодаря помощи ЛУКОЙЛа все участники получают сладкие и памятные призы. А для нас это возможность проводить больше интересных семейных мероприятий, – рассказал директор спортшколы «Олимп» Игорь Салопаев.

Все участники забега получили подарки – наборы для песочницы, а победителям вручили самокаты. Самыми быстрыми в своих категориях стали Ярослав Рахманов (забег от 9 месяцев до года), Илья Волков (забег от года до полутора лет), Макар Щербина (забег от полутора до двух лет) и Михаил Милованов (забег от двух до трех лет).

– Мы впервые участвовали в таком мероприятии, поэтому готовились дома, а поддержать нас приехали не только бабушка с дедушкой, но и прабабушки с прадедушкой, – сказала Ангелина Волкова. – Для нас это семейный спортивный выходной. Очень понравилась организация. И отдельное спасибо за призы!

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