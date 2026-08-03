Михаил Клинков поздравил жителей Дзержинска с Днем ВДВ. ФОТО: Соцсети Михаила Клинкова.

Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил жителей с Днем ВДВ, который отмечался 2 августа. Он напомнил о том вкладе, который сделали жители города в славу этого рода войск. Поздравление он разместил в своих социальных сетях.

- Уважаемые воины-десантники, ветераны Воздушно-десантных войск! 2 августа наша страна отмечает 96-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. История праздника берет начало в далеком 1930 году, и все прошедшие десятилетия ВДВ подтверждали, что они — элита Вооруженных сил нашей Родины, - отметил Михаил Клинков.

Он напомнил, что «Крылатая пехота» — это ударная сила, высочайшая мобильность и несгибаемая воля. Десантники всегда там, где сложнее всего, где требуется особенное мужество. И сегодня, в ходе специальной военной операции, войска ВДВ вновь проявляют героизм на самых сложных участках фронта.

- Более трех тысяч дзержинцев приняли присягу на верность Отчизне и прошли службу в войсках ВДВ. Мы гордимся нашими земляками! – отметил Михаил Клинков. - На площади Героев состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие десантники, ветераны боевых действий и жители Дзержинска. Состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу. В память о погибших десантниках, до конца исполнивших свой воинский долг, присутствующие склонили головы в минуту молчания.

Роман Горелов, проходивший службу в Афганистане в отдельном разведывательном батальоне, пришёл на праздник вместе с внуком Ярославом. Парень заранее просил деда обязательно надеть форму и награды. Связь поколений жива. Дед передает традиции, а внук искренне гордится своим дедом-героем.

- Радует, что десантное братство продолжается. 14-летний Григорий Хламов, учащийся Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии В. Ф. Маргелова, пришёл на митинг впервые. В будущем он планирует поступать в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Удачи! – обратился Михаил Клинков. - От всей души поздравляю действующих военнослужащих, ветеранов с Днем ВДВ! Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой — такого же голубого, как ваши береты! Спасибо за службу, мужество, защиту Родины! С праздником!