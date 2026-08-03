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НовостиЗдоровье3 августа 2026 8:15

Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из Америки

«Вирус Бурбон» передается через укусы клещей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Американский «вирус Бурбон» передается через укусы клещей

Американский «вирус Бурбон» передается через укусы клещей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертоносный вирус из США, передающийся клещами, не грозит жителям Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Переносчиком американского «вируса Бурбон» является клещ Lone Star (одинокий звездчатый клещ). Его укус вызывает лихорадку, сыпь, головную и мышечную боли, а также тошноту и рвоту. Если вовремя не начать лечение, инфекция может привести к полиорганной недостаточности и даже смерти.

Нижегородцев успокаивают тем, что в России этот вид клещей просто не живет. Важно также и то, что вирус не передается от человека к человеку. То есть даже если кто-то привезет его из заграничной поездки, цепочка заражений тут же прекратится. Не донесут такого клеща и перелетные птицы, ведь их маршруты не пересекаются с ареалом его обитания.

– Бурбон – это экзотика даже для Америки. Очень большая редкость, – сказал представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов. – Но забывать про безопасность в лесу не стоит: наши «родные» отечественные клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Так что спецсредства и осмотры после прогулок никто не отменял!

Ранее сообщалось о том, чем может обернутся покупка ягод и грибов вдоль загородных магистралей и какие опасности скрываются в немытых дарах леса, особенно собранных вблизи автомобильных дорог.

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