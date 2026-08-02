Паразиты, бактерии и тяжелые металлы: Чем опасны для нижегородцев грибы, собранные вдоль трасс

Врач-инфекционист назвал нижегородцам главные опасности сбора грибов вдоль трасс. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области в самом разгаре сезон тихой охоты. Вдоль загородных магистралей то и дело вырастают импровизированные прилавки, где бабушки и случайные сборщики предлагают ведёрки с земляникой, черникой и грибами. Однако не стоит вестись на заманчивые цены. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» выяснил, чем может обернуться такая покупка и какие опасности скрываются в немытых дарах леса, особенно собранных вблизи автомобильных дорог.

Как объяснил врач-инфекционист Нижегородского областного центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Данила Пименов, ягоды и грибы, растущие вдоль трасс, представляют собой двойную угрозу. Во-первых, на их поверхности могут находиться опасные бактерии и яйца паразитов. Во-вторых, сам продавец может быть переносчиком различных инфекций.

– При употреблении немытых ягод и грибов есть риск заразиться инфекциями и отравиться. Если ягоды и грибы не помыть тщательно, на них могут остаться бактерии иерсинии и яйца паразитов — эхинококка, альвеококка. Они попадают на плоды вместе с испражнениями больных диких животных. Также при покупке «с рук» есть риск, что у сборщика может быть активная кишечная инфекция или её носительство, – рассказал специалист.

Если вы все же решили отправиться на сбор грибов самостоятельно, не следует делать это вблизи трасс, где проезжает большое количество автомобилей. Они активно впитывают из почвы и воздуха соли тяжёлых металлов, которыми насыщены выхлопные газы. Такие грибы способны вызвать тяжёлое отравление, и, как подчеркнул специалист, ни обычное мытьё, ни длительная термическая обработка не помогут избежать их негативного влияния на организм. Яды, накопленные внутри грибной мякоти, никуда не исчезают ни в кастрюле, ни на сковородке.